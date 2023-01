Daniel Pavel: „Survivor este pentru mine un proiect de suflet”

Cel mai așteptat reality show este tot mai aproape de fluierul de start. Doar câteva ore au mai rămas până când Daniel Pavel le va aduce celor de acasă un sezon ce nu poate fi ratat. Prezentatorul a vorbit într-un interviu exclusiv despre proiectul lui de suflet.

Survivor te naști sau Survivor devii?

„Instinctul de supraviețuire e unul din cele puse în chitul nostru de existență, în ADN. Există și o abilitate dobândită de a supraviețui. Noi pe asta o scoatem la iveală în show-ul Survivor. Este un reality care duce spre zona asta de psihologie adaptivă.”

De ce reprezintă Survivor un proiect de suflet ?

„Este și povestea mea de viață. Am spus și cu alte ocazii, e cumva master planul vieții mele. Eu mă consider un supraviețuitor, atât la nivel personal, cât și profesional. Am fost ofițer de marină, am făcut arte marțiale și cumva supraviețuiești - unei competiții în ring, unui voiaj pe mare, unei întâlniri de business, unui interviu (râde). Supraviețuirea nu are neapărat o conotație negativă,că au fost combatanți acolo, ci faptul că, la un moment dat, ți-ai depășit niște limite”

Cum ai descrie în trei cuvinte show-ul Survivor?

„Adrenalină, carusel de emoții și neprevăzut”.

