DOC, atac direct la adresa lui Kamara: „Nu îi permit acestui element să îmi rostească numele”

În cadrul consiliului, cântărețul a avut câteva cuvinte de spus la adresa lui Kamara. DOC a mărturisit că, de când acesta a pășit în echipa Faimoșilor, totul s-a schimbat. Energia lui negativă și „veninul” pe care îl are l-a lăsat rece și se pare că a rugat-o pe Bianca să îl nominalizeze spre eliminare, tocmai pentru nu-i da lui Kamara această satisfacție.

„În seara asta am participat la această șerpărie, în sensul în care am mers la colega mea, Bianca, și i-am spus să mă nominalizeze pe mine. De ce? Pentru a nu mă nominaliza Kamara, de la care consider că a început tot răul acestui grup în clipa în care el a apărut cu veninul său și cu energia sa total opusă. Știam că mă va nominaliza, voiam să îi iau aceast lucru de sub nas pentru că nu îi pot permite acestui element să îmi rostească numele.”, a spus DOC.

