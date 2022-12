DOC, primele declarații despre participarea la Survivor: „Mâncăm toți… nimic”

Printre cele 12 celebrități care vor pleca în Republica Dominicană la începutul anului viitor se regăsește și DOC (Vlad Munteanu), unul dintre cei mai cunoscuți rapperi.

„Lumea care mă știe, știe că iau provocări de genul foarte în serios. Nu aveam cum să ratez asta. Am făcut sport toată viața, am făcut o grămadă… fizic nu mi se pare că o să am probleme. Dar psihici… nici nu știi, n-ai fost pus niciodată într-o astfel de situație. Nu știu ce va ieși de acolo. Sunt dispus să fiu ce o să fiu. Înțeleg că la Survivor e ceea ce numim regim comunist. Adică mâncăm toți… nimic”, a spus DOC (Vlad Munteanu).