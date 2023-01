Domnu’ Dan, anunțul pe care nimeni nu-l aștepta: „Pentru tine, Survivor România se oprește aici”

Jocul pentru recompensă le-a dat concurenților multă energie. Mai mult decât Faimoșii, Războinicii au ieșit din confruntare cu un plus de încredere. Însă anunțul lui Daniel Pavel i-a demoralizat pe toți.

Sebastian Dobrincu s-a întors în tribul Faimoșilor, însă doar pentru a le da vestea cea rea. Antreprenorul trebuie să părăsească emisiunea, din cauză că urmează să fie operat de urgență. Accidentarea suferită pe traseu i-a determinat pe medici să-i interzică să mai concureze.

„Mă simt frustrat pentru că până aici experiența Survivor mi-a priit”, a spus Dobrincu în fața colegilor. El crede că totul se întâmplă cu un motiv și ia ca atare toată experiența de până acum. Dar are un mare regret.

„Intervenția asta o să doară mai puțin decât toată frustrarea acumulată. Am venit să lupt, n-am nevoie de faimă în plus, n-am nevoie de bani în plus”, a spus Faimosul.

Vezi în VIDEO-ul de mai jos cum au reacționat ceilalți!

Urmărește Survivor România 2023 integral pe VOYO!