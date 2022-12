Gheboasă, primele declarații despre participarea la Survivor: „Pe părinții mei adoptivi vreau să-i fac mândri”

Printre cele 12 celebrități care vor pleca în Republica Dominicană la începutul anului viitor se regăsește și Gheboasă, unul dintre cei mai iubiți artiști din noul val.

„Adevărul e că plec de la bine fix spre rău. Mă duc la Survivor pentru expriență, pentru că simt că o să mă descurc foarte bine la probe... Problema principală e că eu, dacă mi-e foame, mă opresc acolo... Foamea e cel mai rău lucru. La Survivor nu o să am nevoie de fashion, de așa ceva... Suntem supraviețuitori până la moarte. Pentru oamenii care sunt milionari sau care au foarte multe figuri... n-o să le fie bine. Dar eu am venit din noroi, să vezi ce fac la Survivor. Dacă rezist mai mult de o lună, o să fiu până la final. Pe părinții mei adoptivi vreau să-i fac foarte mândri de mine”, a spus Gheboasă.