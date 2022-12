Jorge, primele declarații despre participarea la Survivor: "Probabil o să iasă și balaurul din mine!"

Survivor România 2023 se apropie cu pași repezi, iar numele vedetelor care fac parte din echipa Faimoșilor au fost dezvăluite în cadrul unei emisiuni care s-a văzut live pe VOYO

Printre cei 12 Faimoși se numără și Jorge, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști și prezentatori TV.

“Sunt sigur pe mine când spun că am fost total inconștient să accept această provocare. De asta sunt foarte sigur. De ce nu sunt sigur este acea parte din mine care nu o cunosc, pentru că nu am accesat-o până acum. N-am stat în condiții atât de grele, nu m-am dus atât de mult la extrem, deși am avut tot felul de experiențe, dar așa ceva nu am mai trăit și sunt sigur că probabil o să iasă și balaurul din mine. S-ar putea să accesez o altă variantă de Jorge…Sper să nu mă sperii eu pe mine, darămite pe ceilalți”, a declarat Jorge la testimoniale.

Artistul speră să ajungă cât mai departe în competiție. “Eu zic să îmi iau o vacanță așa prelungită la Survivor, vreo 5 luni dacă se poate, până în finală....și 20 de săptămâni cât stau acolo să fie ca o vacanță. Pentru mine, eu asta îmi doresc. Eu când mă gândesc la Dominicană, pentru că merg aproape în fiecare an acolo, pentru mine înseamnă party, distracție, piscină, all-inclusive. Acum o să fie cu totul altceva!”, a adăugat Jorge.

