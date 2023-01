Kamara și Alexandra Ciomag sunt cei mai noi concurenți ai competiției Survivor România 2023! Aceștia, înainte de a intra pe traseu, s-au prezentat. Iată cine sunt ei!

Kamara: Sunt Kamara! Mă cunoașteți din trupa Alb Negru. Am venit la Survivor pentru băiatul meu, Leon, în primă instanță. Pentru mine mai puțin..

Alexandra Ciomag: Numele meu este Alexandra Georgiana Ciomag, am 20 de ani, cred că sunt mezina echipei. Am venit la Survivor ca să îmi depășesc limitele și să am parte de cea mai frumoasă experiență de viață și, de ce nu, să câștig!

VEZI MOMENTUL COMPLET ÎN VIDEOCLIPUL DE MAI SUS!