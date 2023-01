Maria Constantin a povestit totul despre experiența ei de la Survivor: „Sunt crescută la țară, am aprins focul dintr-o scânteie”

Maria Constantin este prima concurentă care a părăsit echipa Faimoșilor, în urma voturilor telespectatorilor. După ce a ajuns la hotel și a primit telefonul, artista a făcut un live pe pagina ei de socializare Instagram, în care a povestit despre experiența ei de la Survivor. Cântăreața a răspuns la cele mai arzătoare întrebări ale urmăritorilor.

„Am făcut acest live pentru a răspunde la curiozitățile voastre. Pentru mine a fost cea mai wow experiență din viața mea! Sunt mândră de mine. Aici au fost foarte multe emoții, sentimente. Credeți-mă, nu mi s-a întâmplat nici pe cele mai mari scene, n-am avut așa emoții. Este o experiență total diferită față de tot ce am trăit până acum”, spune Maria Constantin.

Cântăreața a dat detalii despre atmosfera din tabăra Faimoșilor, dar și cu cine s-a înțeles cel mai bine.

„În afară de Vica, m-am înțeles bine cu Ștefi. Este o fată extraordinară, senzațională. M-am înțeles bine și cu Bianca, Sebi, Jorge. Sebi este un băiat foarte matur pentru vârsta pe care o are.

N-am niciun fel de problemă cu Ionuț. Voi lămuri și această problemă la televizor, când voi ajunge, dar nu vreau acum să spun despre lucrurile astea. Nu sunt supărată pe el, cred că s-a înțeles greșit. Mi-am asumat chestia asta, este un joc”.

Unii internauți au întrebat-o dacă experiența din junglă nu i-a afectat sănătatea.

„Nu am avut schimbări hormonale, pentru că nu era cazul. La o săptămână nu se văd aceste schimbări. Domnul Teo, domnul doctor, mi-a explicat foarte bine de ce se întâmplă aceste schimbări: din cauza lipsei mâncării, pentru că na...corpul trebuie să-și ia de undeva vitamine și resurse. La femei, după o anumită perioadă petrecută la Survivor, nu le mai vine menstruația, asta se întâmplă”.



Maria regretă că nu a adus niciun punct pentru echipa Faimoșilor, însă se bucură că i-a ajutat în tabără.

„Eu sunt crescută la țară, știu să aprind focul. Tocmai de asta, am vrut să-mi ajut echipa, am aprins focul dintr-o scânteie. E foarte greu. Nu cred că se mai vede urma (nr. arată la cameră), dar am făcut o bășică pe deget de cât am dat să aprind focul. Nu m-am accidentat, sunt ok. Asta era teama mea înainte de plecare”.





Maria Constantin mărturisește că la Survivor totul este imprevizibil.

„Nu știam ce se va întâmpla. Echipa de producție nu ne spunea nimic. Trebuie să stai foarte bine mental. Ce-i drept eu am fost pierdută primele două zile, pentru că am avut emoții extrem de mari. Asta m-a împiedicat să am forță și să demonstrez mult mai mult.

Fosta concurentă a mărturisit că în ediția de duminică vor fi răsturnări de situație, doar că nu cunoaște nici ea detaliile. „Abia aștept să ajung în țară și să mă uit”, spune ea.





