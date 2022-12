Pe ce joc se bazează Vica Blochina în competiția Survivor?

Survivor Romania revine pe micile ecrane, începând cu 9 ianuarie, 2023, iar Vica Blochina este unul dintre faimoșii care vor lua parte la provocarea din Republica Dominicană.

12 faimoși și 12 războinici au acceptat provocarea de a se aventura în Republica Domninicana, în condiții extreme, într-o competiție care pune la încercare abilitatea de adaptare la neprevăzut, frica, foame, dar și aplanarea conflictelor.

Conștienți că se vor confrunta cu o serie de obstacole de natura fizică și psihologică, concurenții Surviror, printre care și Vica Blochina, au răspuns la câteva întrebări în ceea ce privește parcursul lor în competiție.

Întrebată care este cea mai mare provocare cu care crede că se va confrunta în acest concurs, Vica a răspuns:

"Cea mai confruntare pentru mine este să dorm... să nu am deloc intimitate și să stau cu foarte multă lume și să nu am patul meu. Și să nu am wc!"

În ceea ce privește tactica pe care o va aborda în Republica Dominicană, aceasta a dezvăluit că va apela la jocul psihihologic pentru a-și învinge colegii.

"Mă bazez pe jocul psihic".

