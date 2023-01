Răzvan Danciu a fost eliminat de la Survivor România: „Am făcut tot ce am simțit aici”

S-a încheiat cea de-a treia săptămână a celui mai puternic reality show din România. Concurenții au luptat cu inima în fiecare probă și au demonstrat că lipsa hranei, dorul de casă și disconfortul creat de dormitul în natură nu înseamnă nimic atunci când vrei să-ți depășești limitele. Aseară, Daniel Pavel i-a condus pe jucători în ultima luptă din această etapă, cea pentru recompensă, iar apoi i-a susținut într-un Consiliu de Eliminare încărcat de emoție și lacrimi.

Primul joc al serii s-a concluzionat cu o victorie a Războinicilor care a oprit șirul jocurilor câștigate de Faimoși și care le-a adus o recompensă mult dorită: paste și sos de roșii. În ciuda victoriilor acumulate în ultima vreme, membrii echipei roșii nu s-au putut regrupa și nu au făcut față puterii adversarilor care au câștigat cu 10 la 4.

Cu toate acestea, cei care au avut o seară dură au fost tot Războinicii deoarece s-au văzut nevoiți să revină în arena Consiliului de Eliminare. Andrei Neagu, Codruța Began și Răzvan Danciu au așteptat cu sufletul la gură să afle rezultatul votului celor de acasă. Într-o atmosferă tensionată, Daniel Pavel a făcut anunțul: show-ul s-a încheiat pentru Răzvan, cel care a câștigat primul meci susținut în Survivor 2023 și a fost apoi trimis în Exil. Tânărul a fost aplaudat de către colegi, dar și de către Faimoși pentru tot ce a demonstrat.

”Nu am niciun regret că plec. Am făcut tot ce am simțit aici. Mi se pare incredibil ca la 20 de ani să trăiești așa ceva. Simt doar recunoștință și mulțumire pentru tot ce am trăit aici. Am cunoscut prietenia adevărată alături de Andreea Moromete, care este un suflet minunat. Am avut șansa să cunosc persoane Faimoase, să concurez împotriva lor și vă mulțumesc dumnevoastră, Domnu Dan. De fiecare dată când mi-ați rostit numele, m-ați făcut mândru”, a spus, cu ochii în lacrimi, Răzvan înainte de a i se stinge flacăra.

Show-ul continuă și săptămâna viitoare! Triburile sunt pregătite să revină în luptă cu un singur gând: să arate că sunt cei mai buni. Cine va reuși noi victorii? Cine va învăța să reziste condițiilor tot mai dificile?

Survivor România revine luni, marți și miercuri, de la 20:30, la PRO TV și, de duminică, în avans pe VOYO!