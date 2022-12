Remus Boroiu, primele declarații despre participarea la Survivor: „Mă voi bucura de experiență!”

Cel mai așteptat show, Survivor România 2023, se apropie cu pași repezi, iar fanii au aflat deja cine sunt cei 12 faimoși care concurează pentru marele premiu, în cadrul unei emisiuni care s-a văzut live pe VOYO.

Printre cele 12 vedete care vor forma echipa faimoșilor la Survivor 2023 se numără și Remus Boroiu, specialist în transformare corporală. Acesta are o experiență de peste 15 ani în acest domeniu de activitate și a fost desemnat de 10 ori campion național la fitness.

Sportivul a acceptat provocarea Survivor România și a oferit primele declarații despre participarea sa la show:

„Sunt o persoană care, în general, nu spune nu provocărilor și care crește în medii de stres și de competiție și îmi place lucrul acesta. Merg la Survivor cu gândul să mă întorc cu premiul cel mare, bineînțeles, însă nu sunt atașat de ideea asta și mă voi bucura de experiență indiferent cât voi sta acolo.”, a spus el.

Aceasta nu este prima experiență în care Remus Boroiu va sta fără nutrienți. Sportivul a declarat că, în trecut, a petrecut șapte zile în junglă, doar cu apă de izvor.

„Nu știu exact cum o să resimtă corpul meu lipsa de nutrienți. O singură dată am stat în junglă pentru șapte zile. Am stat fără mâncare și beam doar apă de izvor. Am rămas surprins să văd ce energie am, în una dintre zile am fost pe munte, în două dintre zile am înotat, deci se poate! Știu cum se comportă corpul și mintea când nu ai mâncare”, a adăugat el.

