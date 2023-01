Remus Boroiu se alătură Faimoșilor, înainte de primul joc: ”Am emoții, am 180 pulsul”

Chiar înainte de primul joc Survivor 2023, Remus Boroiu se alătură coechipierilor săi, pe covorul roșu.

Acesta se prezintă în fața celorlalți concurenți: ”Sunt alături de echipa mea aici să câștigăm Survivor, să câștigăm experiență, să ne depășim limitele”.

Remus Boroiu (35 de ani) este specialist în transformare corporală. Acesta are o experiență de peste 15 ani în acest domeniu de activitate și a fost desemnat de 10 ori campion național la fitness. Aceasta nu este prima experiență în care Remus Boroiu va sta fără nutrienți. Sportivul a declarat că, în trecut, a petrecut șapte zile în junglă, doar cu apă de izvor.

„Nu știu exact cum o să resimtă corpul meu lipsa de nutrienți. O singură dată am stat în junglă pentru șapte zile. Am stat fără mâncare și beam doar apă de izvor. Am rămas surprins să văd ce energie am, în una dintre zile am fost pe munte, în două dintre zile am înotat, deci se poate! Știu cum se comportă corpul și mintea când nu ai mâncare”, a spus el pentru protv.ro.

