Survivor 2023. Ce a declarat Maria Constantin imediat după ce a ieșit din consiliul de eliminare

Maria Constantin este prima concurentă care a părăsit echipa Faimoșilor, în urma voturilor telespectatorilor. Imediat după consiliul de eliminare, fosta concurentă a oferit declarații despre experiența ei în competiție.

Artista spune că Survivor a reprezentat pentru ea o lecție de viață:

„Când am venit aici, cu siguranță am fost mânată de o motivație. Vroiam să-mi demonstrez mie că pot mult mai mult de atât, că sunt mult mai puternică de atât. Cu siguranță, când voi ajunge acasă voi aprecia și mai mult mâncarea, voi aprecia oamenii mai mult și cred că, cel mai important lucru, mă voi aprecia pe mine mai mult”.

Cântăreața a dat de înțeles că nu este supărată pe Ionuț Iftimoaie pentru că a votat-o.

„Este o experiență scurtă, dar eu am simțit-o destul de lugă aici. Cred că ar fi mult să spun că plec supărată pe Ionuț, că el m-a nominalizat. Eu am învățat că uneori oamenii buni pierd. Eu sunt bucuroasă că am rămas același om bun și cumva am făcut față acestei competiții, chiar și pentru o săptămână. Carma se întoarce”, menționează Maria Constantin.

„Îmi pare rău că am lăsat-o pe Vica acolo singură. Îmi pare bine, totuși, că am cunoscut oameni minunați. Restul echipei...le mulțumesc pentru că am avut de învățat de la ei, am cunoscut povești de viață foarte tari”, a mai adăugat ea.

Sursă foto: Arhiva PRO TV, Instagram/ mariaconstantin.ro