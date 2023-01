Survivor România 2023. Cine este Alexandra Porkolab din echipa Războinicilor

Survivor România, cel mai așteptat show al anului, este pe cale să înceapă! Pe 9 ianuarie, cei de acasă își pot urmări favoriții atât la PRO TV, cât și pe VOYO.

Din echipa Războinicilor face parte și Alexandra Porkolab, care ne-a vorbit despre sentimentul pe care l-a avut atunci când a decis să renunțe la confortul de acasă, dar și la timpul petrecut alături de cei dragi, în favoarea experienței din Dominicană.

„Survivor în sine cred că este o foarte mare provocare. Faptul că trebuie să renunțăm la confortul nostru și la tot ceea ce înseamnă viața noastră de zi cu zi. Cred că asta în sine este o provocare destul de mare”, a spus Alexandra Porkolab.

Cât despre fricile cu care pleacă în competiția din Republica Dominicană, tânăra din echipa Războinicilor a răspuns: „Îmi este frică pentru că nu prea am frici și am tot stat să mă gândesc la aspectul ăsta, ce mi s-ar putea întâmpla. Cred că într-o mică măsură ar fi vorba de o accidentare sau ceva care ar putea să mă scoată din competiție, dar în rest u, nu am nicio frică”, a mai dezvăluit concurenta din echipa Războinicilor.

Îi va fi dor de copilul său, dar nu se va lăsa bătută atât de ușor. Vrea să își depășească limitele, să își descopere noile laturi, dar și să își înfrunte fricile.

„Fără doar și poate copilul meu. O să fie o perioadă interesantă și pentru mine ca om, dar și ca mamă”, ne-a mai dezvăluit ea.

„Mă motivează depășirea limitelor mele. Îmi doresc foarte mult să îmi descopăr cât de mult duc și cred că ăsta este punctul care mă face să doresc să fiu aici”, a mai spus concurenta.

Mă bazez pe amândouă. Atât pe jocul fizic, cât și pe cel psihic. Cred că fizicul este cel care te ține în prima parte a competiției, iar psihicul în toată perioada”, a mai spus ea.

