EXCLUSIV Denis Hanganu, primele declarații despre cel de-al doilea sezon CLANUL

Suspans, emoție, drama și multă acțiune – acestea sunt doar câteva aspecte la care să te aștepți în sezonul 2 CLANUL! Au mai rămas câteva zile până la premiera pe PRO TV și VOYO, iar fanii sunt curioși să afle cât mai multe amănunte din culisele serialului lor preferat. Ne-am întâlnit cu Denis Hanganu în cadrul conferinței de presă desfășurate la CINEMA CITY și am aflat câteva detalii spectaculoase despre cel mai iubit serial din țară - CLANUL!

Bună, Denis! Cum te simți acum, când mai sunt câteva zile pana când fanii vor vedea cel de-al doilea sezon CLANUL?

„Mă simt entuziasmat pentru că se apropie premiera sezonului 2, dar mai mult decât atât nerăbdător și curios să aflu părerea fanilor vis-a-vis de acest început de sezon. Am încercat foarte mult în pauza dintre aceste sezoane să aduc un plus personajului și să fac foarte clară transformarea lui în timp ce trăiește sub context de grup infracțional pe care îl tot vedem în scenariu.

Transformarea se vede, e acolo, și e o misiune pusă cap la cap cu regizorii. Până acum am avut doar recenzii pozitive și abia le aștept pe cele din sezonul 2”.

Cum a fost pentru tine experiența filmărilor sezonul 2 CLANUL?

„Foarte bine. Încă filmăm la sezonul 2 și nu am apucat să filmez cu toate numele, dar sunt actori foarte buni și oameni generoși cu care m-am mai întâlnit în teatru sau în alte proiecte de film sau de televiziune. E o plăcere să lucrez cu ei”

Cu ce dificultăți te ai confruntat?

„Cred că am fost relaxat de fapt, având în vedere că am filmat deja un sezon. Îmi e ritmul foarte cunoscut și pot să gestionez mult mai bine tot haosul ăsta sau toate indicațiile care vin de la regizori. Sunt familiarizat cu tot exercițiul ăsta.

Personajul Tudor Achim este diferit în acest sezon față de primul?

„Are o relaxare în concentrare. Mă bucură și îmi place că se întâmplă așa. Devine din ce în ce mai capabil, mai stăpân pe sine și îl văd ca un viitor lider, ceea ce nu poate fi decât de bine pentru poveste și pentru serial în general”

Le poți transmite un mesaj cititorilor protv.ro?

„Să urmărească sezonul 2, să fie foarte atenți la calitatea actoriei, calitatea cadrelor pe care le filmăm, cum merge povestea mai departe, cât de mult am încercat să o ramificăm și cât de bine se dezvoltă.

E un plus. Veți vedea că în episoadele din sezonul 2 acțiunea se va complica. Îi invit să ne urmărească în număr la fel de mare sau chiar și mai mare și să fie alături de noi pentru că sunt absolut sigur că nu îi vom dezamăgi”