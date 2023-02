Interviu EXCLUSIV: Anghel Damian, detalii din culisele sezonului 2 CLANUL

Suspans, emoție, drama și multă acțiune – acestea sunt doar câteva dintre elementele la care să te aștepți în sezonul 2 CLANUL! Au mai rămas câteva zile până la premiera de pe PRO TV și VOYO , iar fanii sunt curioși să afle cât mai multe amănunte din culisele serialului lor preferat. Am luat legătura cu Anghel Damian prin intermediul conferinței de presă desfășurate la CINEMA CITY și am descoperit câteva detalii din spatele camerei de filmat.

Bună, Anghel! Mai este foarte puțin timp și oamenii vor vedea din nou pe micile ecrane sezonul 2 al serialului CLANUL. Cum te simți?

Mă simt ca un tată înainte de naștere, ca să folosesc o analogie care are relevanță în momentul de față. Sunt emoționat, foarte fericit că știu ce am filmat și că lucrurile funcționează cum mi-am dorit. Suntem deja în montaj pe la jumătatea sezonului și se așează totul extraordinar de bine, e un sezon foarte puternic. Bineînțeles că am nerăbdarea asta de a mă reîntâlni cu publicul. Am rămas foarte sus și așteptările sunt foarte mari, iar după o scurtă pauză vreau să o iau de unde am lăsat-o.

Cu ce vine nou sezonul acesta? La ce să se aștepte fanii serialului?

Sunt enorm de multe lucruri care se întâmplă. Să se aștepte la o rezolvare a ecuației: „Tătuțu e viu sau mort?”, după care o să avem parte de personaje noi care sunt extrem de cărnoase, actori fabuloși: Elvira Deatcu, Maria Obretin, Dan Condurache. Aceștia intră și modifică cu totul direcția poveștii noastre. Fanii să se aștepte la cea mai bună performanță actoricească de pe un serial drama-action din România, de departe. Să se aștepte la o imagine extraordinară, avem acțiune, dramă, momente de comedie, emoție. E un serial complet.

Cum a fost interacțiunea cu actorii noi?

Foarte bună. Cu cât ești un actor mai mare și ai mai multă experiență, cu atât ți-e mai ușor să intri din mers într-un proiect, ei au făcut asta de sute de ori. Norocul a fost că îi cunoșteam, lucrasem împreună anterior, aveam un istoric atât de la „Vlad”, cât și de la alte proiecte. Practic este o continuitate, nu e un început. Pur și simplu s-au reîntors în familia noastră extinsă.

Le poți transmite un mesaj cititorilor protv.ro?

Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine și promit că proiectele la care lucrez nu vă vor dezamăgi!

CLANUL ÎNCEPE PE 19 FEBRUARIE LA PRO TV ȘI PE VOYO