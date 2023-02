Promo-ul sezonului 2 din CLANUL, realizat cu un aparat de o tonă, care ajunge de la 0 la 50 de km/h în 3 secunde

În doar câteva secunde, esența serialului CLANUL a fost surprinsă la filmările de promo. Pentru rezultatul final, care transmite ceea ce reprezintă sezonul 2 al serialului – Focul nu iartă – a fost nevoie de un concept creativ transpus, cu aparatura corespunzătoare, în imagini video care îți taie răsuflarea.

„Anul acesta, în centrul comunicării CLANUL se află... focul. Focul e acel element care leagă, aduce laolaltă personaje, dar le și desparte, uneori pentru totdeauna. Nu vă pot spune exact cine ia foc și cum, însă, o să descoperiți urmărind sezonul 2 CLANUL. Pornind de la acest concept, am filmat 7 promo-uri cu totul speciale pentru CLANUL. Mișcarea camerei de filmat (Phantom) a fost controlată de un robot Bolt. Am avut 7 scenografii diferite. În fiecare scenografie se întâmplă cu totul alte povești. Fiecare poveste este, de fapt, plină cu o mulțime de mici referințe legate de ce o să se întample în sezonul 2. Luați-le ca pe niște mici...hint-uri. De exemplu, în promo-ul unde-i vedeți pe Pelicanu și Iulică apare o carte de joc Joker în fața unui rege exact în momentul în care un cuțit trece prin cadru și... tot așa. Cel mai bine e să descoperiți singuri”, a spus Vasile Alboiu, Creative Director PRO TV.

Pentru fiecare video a fost nevoie de o pregătire amănunțită, aparatură performantă și o precizie la... milimentru pentru a putea avea rezultatul dorit care să le aducă celor de acasă primii fiori ai sezonului 2 din serialul CLANUL.

„Fiecare dublă filmată a durat cam 3 secunde. Mai exact, 1000 de frame-uri, însă, am filmat la 300 frames/secundă. Pentru ca totul să se întâmple așa cum ne-am dorit, a fost nevoie de o zi de pregătire înainte să filmăm. Am folosit 8 triggere diferite (niște mici motorașe acționate electric sau cu aer comprimat) pentru a declanșa la 1/300 dintr-o secundă diverse acțiuni – de la căderi de obiecte la declanșarea focului final. Lucrul cu foc, apă, praf, cuțite și o mulțime de alte obiecte mai mult sau mai puțin contondente e o provocare. Ca să fie totul foarte sigur, înainte de fiecare dublă, testam parcursul robotului la milimetru. Aparatul are o tonă și accelerează de la 0 la 50 km/h cam... în 3 secunde. Adică e ca și când am fi pus camera de filmat pe botul unei mașini de curse, după care am fi apăsat pedala de accelarație până la podea. Un alt promo îl are drept protagonist pe Bebe Măcelaru la... Poarta Raiului. Nu mai spun nimic în plus, pe ăsta chiar trebuie să-l vedeți ”, a spus Vasile Alboiu, Creative Director PRO TV.

Sezonul doi din CLANUL are premiera duminică, 19 februarie, de la ora 20:00.

CLANUL – Focul nu iartă!