Serialul CLANUL continuă să aplice principiile de sustenabilitate albert și în cel de-al doilea sezon

Serialul Clanul, care a început filmările în primăvara anului trecut, a fost primul serial românesc care a aplicat principiile de sustenabilitate albert. În acest moment, echipa filmează pentru cel de-al doilea sezon și continuă inițiativa în a limita impactul negativ asupra mediului și a dezvolta un conținut compatibil cu un climat sustenabil.

„Din momentul în care am început să filmăm pentru CLANUL, am implementat măsuri care să aibă un impact cât mai mic asupra mediului. Am început prin colectarea selectivă, transformarea în compost a resturilor alimentare și reciclarea sticlei, plasticului, metalului, am restrâns print-ul și folosim hârtie reciclabilă. Reducem cât mai mult plasticul din uz, astfel că folosim pahare de carton reciclabil, iar atât membrii echipei de producție, cât și actorii, au primit sticle și termosuri reciclabile. Din punct de vedere tehnic, în fiecare locație de filmare, avem vizualuri pentru oprirea tuturor electronicelor și becurilor (care și ele sunt de tip LED). Pentru camere și sunet, folosim baterii reîncărcabile. În cele mai multe cazuri, utilizăm scutere electrice și mașini hibrid”, a spus Delia Mihai, Head of Fiction Production PRO TV.

La sfârșitul anului 2021, CME a anunțat faptul că este primul producător de conținut TV și VOD din Europa Centrală și de Est care se alătură albert, asociație a Academiei Britanice de Film și Arte Teatrale (BAFTA) care promovează prin intermediul membrilor săi sustenabilitatea mediului în audiovizual și film, în calitate de membru internațional. Fondată în 2011, această inițiativă sprijină membrii săi din industrie în a elimina impactul asupra mediului, precum și pentru a dezvolta conținut care este compatibil cu un climat sustenabil.

PRO TV implementează deja aceste principii și pentru Lecții de viață și a obținut deja certificarea albert pentru mai multe producții, pe lângă serialul CLANUL: Vocea României, Batem palma?, Românii au Talent, Doctor de bine și Ibani. Echipa de producție a serialului CLANUL lucrează la îmbunătățirea aspectelor și găsirea măsurilor eficiente care pot fi aplicate, în continuare, pe durata filmărilor.