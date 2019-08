Summer Well 2019. Un line-up de excepție și experiențe multisenzoriale în cele trei zile de festival

Între 9 și 11 august, pe Domeniul Știrbey de la Buftea, Summer Well își adjudecă un weekend plin de distracție și experiențe inedite.

A noua ediție Summer Well își va încânta fanii cu un line-up în care figurează nume cunoscute în plan internațional, dar și cu experiențe pe cât de creative, pe atât de memorabile.

Astfel, printre artiștii care vor urca pe scena Summer Well și vor cânta LIVE se numără: The National, The 1975, Jungle, Razorlight, Maribou State, Tender, Pale Waves, Black Honey, Zola Blood și Red Rum Club, dar și IAMDDB, AJ Tracey, Subcarpați sau Bobby Basil.

În plus, anul acesta, participanții la festival vor avea ocazia să descopere un spațiu unic, în care vor experimenta muzica în moduri inedite, multisenzoriale. Mastercard va aduce la Summer Well 2019, pe Domeniul Știrbey, Sensory Playgound, un loc de joacă în care ritmul de pe scena principală va putea fi simțit cu ajutorul unei sfere cu diametrul de 2 metri, care vibrează în tandem cu muzica, dar și prin vestele SubPac, care transmit ritmul în tot corpul, prin vibrații sincronizate. Totodată, beat-urile de pe scenă vor fi transpuse în vizualuri dinamice și pline de culoare, pe o a doua sferă, cu același diametru, de 2 metri.

De asemenea, la inițiativa Mastercard, muzica artiștilor de la Summer Well va fi redată, de pe scenă, de interpreți ai limbajului mimico-gestuali, astfel încât fanii cu deficiențe de auz să aibă parte de o experiență completă de festival. Astfel, atmosfera din timpul concertelor, versurile și mesajul complex al melodiilor semnate Subcarpați și The National vor deveni o experiență completă accesibilă tuturor participanților. Accesibilizarea merge dincolo de scene, pentru că interpreții mimico-gestuali sunt gata să ofere asistență atât în zona de bilete, cât și la Sensory Playground. Mai mult, Summer Well asigură acces gratuit la eveniment pentru persoanele cu deficiențe de auz.

După ce, în prima parte a anului, Mastercard a lansat logo-ul audio, brandul și-a dorit ca această vară să aducă un început de neprețuit pentru iubitorii de festivaluri și a invitat organizatorii să se alăture inițiativei de accesibilizare a evenimentelor de acest gen din România. Este extrem de important ca festivalurile de muzică să aibă un caracter inclusiv, iar schimbarea se poate produce print-un nivel ridicat de colaborare și adoptarea unei viziuni comune. Cu două festivaluri majore din România care au răspuns invitației deschise lansate de Mastercard, se conturează, astfel, un viitor mai bun pentru evenimentele de acest gen.