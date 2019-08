VIDEO Experiență inedită la Summer Well 2019. Un alt mod de a simți muzica

La Summer Well 2019, festivalul care se desfășoară în aceste zile pe domeniul Știrbey, muzica poate fi savurată în mai multe feluri.

Pentru că muzica este a tuturor, Mastercard, unul dintre principalii parteneri ai festivalului Summer Well, a creat, special pentru festivalieri, Sensory Playground.

Este vorba despre un loc de joacă, un hub senzorial, unde muzica este experimentată prin mai multe simțuri, cu ajutorul unei sfere gigant care vibrează pe ritmul de pe scenă, o altă sferă, cu același diametru, de 2 metri, care generează vizualuri dinamice și o stație de veste SubPac ce imprimă ritmul muzicii pe corp.

În plus, participanții pot descoperi colecția-capsulă Summer Vibes, semnată de Irina Voinea și The Stories of O, care include modele de tricouri, hanorace și pelerine de ploaie, cu design-uri speciale, care celebrează simțurile.

Totodată, participanții Summer Well beneficiază de cele mai noi și simple modalități de plată, iar cei care fac plăți contactless sau își fac top up pe brațară, cu cardul Mastercard, au 25% reducere la produsele din colecția dedicată.

Colecția este cu atât mai specială, cu cât fondurile strânse în urma vânzării produselor vor fi donate Asociației Naționale a Surzilor din România.

Totodată, Summer Well se alătură inițiativei Mastercard de accesibilizare a festivalurilor de muzică și oferă acces gratuit persoanelor cu deficiențe de auz, precum și asistență, printr-o echipă de interpreți mimico-gestuali care sunt prezenți în zona de bilete a festivalului, în Sensory Playground, de unde interpretează melodiile artiștilor.

Pe lângă o serie de nume cunoscute, duminică, pe scena principală va urca, aproape de miezul nopții, formaţia de indie-rock americană The National, care a mai fost în România, pentru același festival.

Tot în Sensory Playground, festivalierii pot contribui la colajul „O şansă la viaţă. Începe ceva de nepreţuit”, realizat de artistul Ovidiu Solcan, pentru Mastercard, și simbol al eforturilor colective pentru construirea Primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România, de către Asociația Dăruiește Viață.