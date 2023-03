Ada Dumitru este susținută de prietena ei, înainte de Marea Unificare: „Fata asta poate câștiga Survivor”

Zanidache, Alex Delea, Oana Ciocan și Elena Chiriac au ajuns în Republica Dominicană, iar rolul lor în competiția Survivor va fi dezvăluit în această săptămână. Mai mult decât atât, prezentatorul Daniel Pavel a făcut un anunț la care triburile nu se așteptau deloc: urmează Marea Unificare! Această etapă va veni la pachet cu o serie de surprize pentru telespectatori și concurenți!

Înainte de Marea Unificare ce va avea loc săptămâna aceasta, Ada Dumitru a primit un mesaj de susținere din partea celei mai bune prietene:

„Prietena mea - my ride or die - Ada, este și va fi mereu o surpriză. Cred că atât pentru noi cei de acasă, cât și pentru ea. Evoluează sub ochii mei și își lărgește orizonturile și sunt foarte mândră de ea, cred că experiența a transformat-o până în măduva oaselor. Dacă la început mă uitam la televizor și nu știam la ce să mă aștept, chiar câte o dată îngrijorată pentru sănătatea ei, mai ales obișnuită cu noi două stând pe canapea și uitându-ne la filme, nu luptând prin junglă, după prima lună am zis - fata asta poate câștiga Survivor anul acesta. Ea știe ce simt eu pentru ea și știe că eu mereu văd ce forță are în interiorul ei. Pot să spun că mă așteptam să ajungă până aici pentru că eu știu ce ambițioasă este și cât de mult trage pentru visurile ei. Te pup, pantera mea!”



Sursă foto: arhiva PRO TV

