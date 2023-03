Ada Dumitru, primul interviu după plecarea de la Survivor: „Am fost eu, cu bune și cu rele, n-am niciun regret”

×



Ada Dumitru este mândră de parcursul ei la Survivor 2023 și spune că va aprecia mai mult lucrurile pe care le are acasă și comunicarea cu cei apropiați.

„Cred că a fost cea mai extremă experiență din viața mea. Nimeni nu trăiește așa ceva, nu ai unde, nu ai cum. Să stai fără mâncare, să dormi afară. Ce a schimbat în mine...nici nu pot să zic în secunda asta, da a schimbat enorm. Atât de bulversată sunt de ce se întâmplă. Cred că îți ia timp să procesezi ce s-a întâmplat. Cu siguranță voi aprecia fiecare bucățică de mâncare, fiecare interacțiune cu familia mea, fiecare om, fiecare moment, fiecare lucru pe care-l am. Eu n-am știut cât de norocoasă sunt până când nu am venit la Survivor. (...) Am fost eu, cu bune și cu rele, n-am niciun regret.”

„Când faci ceea ce simți, n-ai cum să ai vreun regret”

„Am dat tot ce am putut eu în acest concurs. În ultimul timp am mers și fără un genunchi, iar social, pe insulă, asta-s eu fraților, surorile mele, asta-i Ada...Ce am făcut, am făcut, ce n-am făcut, n-am apucat să fac. Când faci ceea ce simți, n-ai cum să ai vreun regret”.

Ada Dumitru a menționat că își dorește foarte mult ca Ștefania Stănilă să câștige competița Survivor 2023. Vezi în materialul video de mai jos ce spune despre ea.



Sursă foto: arhiva PRO TV