Alin Chirilă este eliminatul săptămânii la Survivor România: "Am avut un sentiment care a prezis acest moment"

×



La începutul lunii ianuarie, 24 de concurenți au pornit în cea mai dură provocare a vieții lor. Pe parcurs li s-au mai alăturat încă șase, în timp ce alții s-au întors, pe rând, spre casă. Acum au mai rămas doar nouă care continuă să lupte pentru titlul de Survivor 2023! Aseară, la finalul unei noi săptămâni de show, toți cei rămași au înțeles că de acum lupta va fi tot mai dură, iar strategiile tot mai schimbătoare. La final, unul singur va ridica trofeul deasupra capului și va pleca acasă cu marele premiu.

Ieri, jocul de comunicare a pornit cu o serie de declarații extrem de sincere bazate pe trăirile din ultimele zile. ”Te poți simți vizat de către oricine. În fiecare zi se formează o nouă alianță”, a admis Andrei Krișan, în timp ce Alexandra Porkolab a simțit nevoia să sublinieze că resimte luptele individuale ca atare: ”Voi continua să fac lucrurile cum consider eu că este corect pentru sufletul meu”.

Cu multe gânduri, dar și dorința de a câștiga șansa de a comunica cu cei de acasă, echipele conduse de Robert și Alin au dat totul pe teren și au mers din egal în egal până spre final, când echipa lui Robert s-a impus cu 7-5. ”Aveam nevoia să simt pe cineva de acasă”, a admis Andreea Moromete, în timp ce Alexandra Ciomag a conștientizat cât de importante sunt astfel de momente: ”Nu mă așteptam să mă încarce așa pozitiv”.

Seara s-a încheiat în sala de Consiliu, acolo unde cei 10 concurenți au așteptat cu emoție să afle rezultatul votului celor de acasă. Carmen și Alin au fost în pericol de eliminare, însă și ceilalți au avut curiozitatea de a vedea ce au decis telespectatorii și dacă strategiile de nominalizare au funcționat. Rezultatul a fost pe placul tribului: Alin Chirilă a părăsit competiția și a ratat șansa de a se apropia de marele premiu.

Înainte ca Daniel Pavel să-i stingă flacăra în competiție, concurentul a declarat: ”Să vă spun sincer, am simțit-o. Am avut un sentiment care a prezis acest moment. Înainte de Jocul de Imunitate câștigat de Robert, am visat această schemă. Aceste trei luni și jumătate s-au dovedit foarte intense și foarte reale. Sunt împăcat cu gândul, cu toate că aș fi vrut să merg în continuare. Vreau să spun colegilor mei că viața continuă și după Survivor și dacă au fost caractere înainte, să fie și aici ca să fie și după”.

Survivor România revine luni, marți și miercuri, de la 20:30, la PRO TV și, în avans, pe VOYO! Nu ratați cel mai puternic sezon!