Bianca Patrichi a părăsit competiția Survivor România: „Am promis că nu mai vreau să plâng!”

„Gustul de acasă”, așa s-a numit Jocul de Comunicare de aseară care le-a adus membrilor tribului Taino unele dintre cele mai ample emoții de la startul competiției și până în prezent. Daniel Pavel le-a arătat fiecăruia câte o poză cu persoana care i-a crescut, fie că a fost vorba despre mamă, tată sau bunică și le-a promis că echipa care va câștiga, va avea ocazia să guste din mâncarea lor preferată.

Motivați și încărcați, căpitanii Robert și Krișan și-au ales echipele și au dat startul unei lupte care a părut inegale. Cu 10 la 3, Robert, alături de Dan, Moromete, Porkolab și Ciomag, a câștigat și și-a asigurat un final de săptămână incredibil. De cealaltă parte, lacrimile nu s-au mai oprit: ”M-am săturat să pierdem comunicările. Nu mai pot”, a declarat Ștefania. Nici Carmen nu a stat deloc bine cu optimismul la finalul probei: ”Nu mai vreau lacrimi. Moralul e puțin mai jos”.

Cu o parte extrem de motivată și bine hrănită, cu alta cu lacrimi în suflet și durere în ochi, toți au revenit în sala de Consiliu pentru cea mai importantă veste a zilei: un nou concurent a trebuit să plece acasă. Acum, când finalul e tot mai aproape, emoțiile sunt și ele tot mai mari, în special pentru nominalizați. De această dată, Andrei Krișan și Bianca Patrichi au așteptat cu teamă, decizia telespectatorilor. Iar aceștia au hotărât că este final de joc pentru fosta membră a tribului Faimoșilor.

„Am promis că nu mai vreau să plâng. Încerc să-mi mențin toate emoțiile mai jos de gât. Nu am niciun regret, așa vreau să ies. Vreau să cred că am dat tot ce am avut mai bun. Colegele mele, rezistați acolo, dați tot ce aveți mai bun și o să vă susțin de acasă. Am luptat să schimb la mine teama de mine. Am ajuns într-un punct foarte departe de care sunt mândră”, a spus Bianca înainte ca Daniel Pavel să-i stingă flacăra în competiție.

