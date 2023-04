Bianca Patrichi, primul interviu după părăsirea competiției Survivor: „Cu siguranță aș vrea să păstrez o legătură cu Krișan”

×



Cum ți s-a părut experiența Survivor?

Bianca a intrat în Survivor foarte fricoasă. Nu știu ce-mi imaginam, că mă așteaptă balaurul cu șapte capete aici. Mi se părea foarte, foarte greu și nu știam sigur dacă fac față sau dacă mă fac de râs. Pe parcurs, mi-am dat seama că, orice ar fi, nu mă fac de râs, sunt eu. Am încercat să dau tot, să cresc din ce în ce mai mult, să mă adaptez la oameni și la situații foarte rapid. Acum, când Bianca iese din concurs, iese mult mai încrezătoare și mai puternică față de cum a intrat, nici nu se pune problema.

Ai reușit să-ți îndeplinești scopul pe care l-ai avut când ai intrat în competiție?

Scopul sau motivația pentru care am venit a fost fix să mă descopăr pe mine și să văd dacă pot să fac lucrul ăsta, un lucru pe care nu mulți ar putea să-l ducă până la capăt. Cred că puteam oricum și până la capăt.

Pleci din competiția Survivor cu prieteni?

Cadrul Survivor îți arată dacă poți avea încredere în niște oameni sau nu. Mie mi-a arătat că sunt câțiva oameni cu care am conviețuit 4 luni de zile, în care pot să am încredere și sunt oameni pe care vreau să-i am aproape de mine și anume Carmen și Ștefania. Krișan s-a alăturat de curând, dar cu siguranță aș vrea să păstrez o legătură și să vedem, de ce nu, dacă se formează prietenia cu adevărat.

Cine ți-ar plăcea sau crezi că ar merita să câștige Survivor ?

De la unificare, am simțit foarte multă falsitate de la foștii războinici. Din punctul meu de vedere, asta nu duce spre câștigătorul Survivor. Mi se pare că Ștefania sau Carmen au potențial la acest premiu. Sunt fete sincere, muncitoare, care nu ascund nimic, n-au strategii.

Vezi interviul complet în materialul video de mai jos.