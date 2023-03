Carmen Grebenișan, mesaj de la cea mai bună prietenă înainte de Marea Unificare: “Este o campioană!”

Ce îi așteaptă? Cum se vor schimba lucrurile? Aflăm în următoarele ediții care vor fi pline de surprize. Tot atunci, vom vedea și cum îi vor ajuta Zanidache, Alex Delea, Elena Chiriac și Oana Ciocan, cei patru foști concurenți care au revenit în emisiune.

Înainte de Marea Unificare, Alina Ceușan i-a transmis un mesaj lui Carmen Grebenișan.

“Nu am nici un dubiu că va ajunge și în finală! Carmen e o fire foarte competitivă și, în același timp, e rezistentă, nu se plânge la greu. Asta denotă multe. Cred că Marea Unificare va aduce noi provocări concurenților, unora cărora Carmen e gata să le facă față. A plecat de acasă setată să stea cât mai mult și asta se vede. Are toată susținerea noastră din tribul de acasă, așa că restul depinde doar de ea. Love you, girl!”, este mesajul de la cea mai bună prietenă a lui Carmen Grebenișan.

