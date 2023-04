Ce spune Remus Boroiu despre Alin Chirilă după plecarea de la Survivor: „L-am judecat la început, am zis că reprezintă genul de masculinitate toxică”

×



După consiliul de eliminare, Remus Boroiu a oferit un interviu, în care a povestit despre învățămintele cu care pleacă de la Survivor, dar și despre relația de prietenie pe care a legat-o cu unii concurenți.

Cum este Remus care pleacă de la Survivor? Crezi că te-a schimbat această experiență?

„La nivel mental e mult mai curajos. Nu se mai teme să spună lucrurilor pe nume, indiferent cât de tare va fi judecat. Ăsta e motivul pentru care am plecat astăzi. Sunt conștient că asta a deranjat cel mai tare și a durut cel mai mult, faptul că unul ca mine, care e înalt, e mare, ocupă mult spațiu, deranjează mulți oameni, mai are și gura mea și spune lucrurilor pe nume...Da e ok. Știi de ce e ok? Așa sunt eu. Dacă simt nevoia să plâng, plâng. Dacă simt să dau cu pumnul în masă, dau cu pumnul în masă. N-am venit aici să impresionez pe nimeni, dar m-am impresionat pe mine, pentru că la final a plâns un om pentru mine când am plecat de aici”.

„Sincer, l-am judecat la început de concurs. Am zis că reprezintă genul de masculinitate toxică, pe care eu nu o susțin și în care nu mă regăsesc, și vorbesc aici de Alin, dar vorbesc aici de el pentru că așa îl desenau cei din echipa adversă. Vedeam doar puterea, determinarea și răutatea lui. Partea bună este că am văzut și frumusețea din el, lumina și dragostea. Am reușit să văd lucrurile astea frumoase din el. Eu sper ca prin conexiunea noastră și prietenia noastră, bărbații din toată lumea, cei care s-au uitat la Survivor, să-i insipir și să-și dea seama că oamenii ca mine, care sunt vulnerabili, nu sunt fătălăi, nu sunt fetițe, sunt bărbați, sunt mai bărbați ca ăia care nu-și permit să plângă sau să fie răniți. Alin și-a dat seama de lucrurile astea. A văzut asta în mine. Eu îl consider fratele meu. (...) Plec împăcat, dar trist, pentru că aș fi vrut să ajung în finală”.

Ți-ai atins scopul pe care l-ai avut înainte de a intra în competiție?

„Scopul meu aici a fost să nu repet greșelile din trecut. Asta înseamnă să nu plec accidentat de aici, dintr-o prostie. Să nu pun mai presus pe alții în show, decât sănătatea și integritatea mea fizică, spirituală și mentală, să rămân eu pe primul lor, mai presus decât banii, premii, ceea ce consider că am reușit. Am trăit totul la maximum. Scopul meu a fost autentic. Vreau să vin acasă și să nu mai pierd timpul deloc. Vreau să fac nunta cu iubita mea, vreau să fac copiii pe care mi-i doream. Ce rost are să mai treacă o lună, două, să mai fac nu știu ce bani. Să trăiesc acum, asta vreau să fac, și vă invit și pe voi să trăiți acum”.



Cine crezi că merită să câștige Survivor 2023?

„Din punctul meu de vedere, este un singur bărbat capabil, care mie mi-a dovedit lucruri frumoase. Eu cred că Alin merită să câștige, din punct de vedere sportiv. Din punct de vedere al curajului, eu sper să ajungă el în finală, să ajungă campion. Restul, bineînțeles că merită, toată lumea merită, că toată lumea s-a chinuit, da nu e despre ce vreau eu”.

Sursă foto: arhiva PRO TV

Poți vedea interviul complet în materialul video de mai jos: