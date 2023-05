Cine a fost eliminat în Semifinala Survivor România 2023

×



După aproape cinci luni petrecute pe insula din Republica Dominicană, unde a reușit să se adaptaeze condițiilor extreme, concurenta Alexandra Ciomag a părăsit definitiv competiția Survivor România 2023.

Astfel, în Finala de miercuri, 25 mai, intră Dan Ursa, Carmen Grebenișan și Andrei Krișan. Cei trei continuă bătălia până la capăt și intră în cea mai intensă cursă spre marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

În urma voturilor din partea publicului, prezentatorul Daniel Pavel a rostit numele Alexandrei Ciomag, fosta Războinică care a reușit să ajungă până la acest nivel la Survivor România 2023.

„Sunt foarte mândră și fericită că am ajuns până în finală. Nu m-aș fi așteptat niciodată. Vă doresc mult succes și fie ca cel mai bun să câștige...”, a spus Alexandra Ciomag înainte de a-și lua foștii colegi în brațe.

De asemenea, Alexandra Ciomag a mărturisit că venirea sa în Republica Dominicană, la Survivor 2023, a fost cea mai frumoasă experiență din viața ei.

Pentru mine a fost cea mai frumoasă experiență. Țin minte că în camp am avut curaj să-mi spun punctul de vedete și am spus așa cum cred și cum simt eu. La primele trasee, aveam niște emoții enorme, dar m-au făcut să mă abționez și mai tare. Doar în consiliu, am aceleași emoții ca la început”, a mai spus fosta Războinică.



Vezi momentul complet în videoclipul de mai jos