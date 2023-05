Cine este primul concurent eliminat în Finala Survivor România 2023

×



Competiția este din ce în ce mai dură, emoțiile cresc, iar tensiunea se simte până în sufletele telespectatorilor! În acest moment, Carmen Grebenișan și Dan Ursa așteaptă cu sufletul la gură votul publicului, pentru a afla care dintre ei se va califica în ultima etapă eliminatorie a Finalei Survivor România 2023.

Emoțiile cresc din ce în ce mai mult, după ce ultimul joc de la Survivor România a luat sfârșit! În acest moment, concurenții au mari emoții și așteaptă cu sufletul la gură să vadă care au fost preferințele telespectatorilor și cine este cel sau cea care va obține marele premiu.



În ultimul Consiliu de la Survivor România sunt prezenți atât actualii supraviețuitori, cât și foștii concurenți care au venit în Republica Dominicană pentru a-și susține favoritul. Înainte de a se da START VOT, Andrei Krișan a făcut ultimele declarații din postura de supraviețuitor:

„Mă simt foarte fericit, trăiesc momentul în clipa asta și vreau să reamintesc că la ultimul joc de finala, cei de la vodafone mi-au oferit niște gantere cu care mi-am perfecționat îndemânarea. Am ales gantera! Simt că și gantera m-a ales pe mine și am ajuns în momentul acesta în care mi-am adjudecat poziția în finală. Mă simt foarte bine!”, a spus Krișan.

DOC: „Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să mai vorbesc în acest consiliu, mereu a fost o plăcere să comunic aici. Domnule Dan, vreau să vă spun că am mai multe emoții acum decât atunci când stăteam pe scaun tremurând de teama unei eliminări. Am observat în cei trei niște monștri ai autocontrolului.. Sunt atât de mândru de ei, vă spun sincer! Îi admir, non-egoist. Eu n-am mai putut la un moment dat, dar ei au putut să parcurgă această luptă. Am fost și noi oamenii care știm că suntem. Mulțumim Domnul Dan, mulțumim PROTV și tuturor celor implicați”, a spus el.

Maria Lungu a avut și ea o intervenție: „Am emoții foarte mari, tremur! Eu sunt o Războinică de la început până la final și vreau să-i felicit că au ajuns până aici. Să nu renunțe!”

Carmen Grebenișan, mesaj emoționant: ”Cele mai puternirce sentimente care le-am simțit vreodată, vreau să mă plesnesc, să văd dacă momentul este real. Alex, soțul meu, chiar dacă nu am vorbit decât o singură dată, mi-ai trasmis toată energia de care am avut nevoie!

Aici, la Survivor, mi-a fost incredibil de greu să recunosc că mi-e frică, dar am învățat să-mi transform emoțiile în ceva pozitiv. Eu sper că am fost și amuzantă, daca nu am râs eu la gluemes mele și a fost de ajuns. Am putut să fiu eu 100% și să spun că sunt puternică”.



Jorge a avut și el o intervenție în consiliul Survivor România 2023: ”Contează mai puțin ce simt eu în acest moment. Eu simt că am descoperit-o pe Carmen Grebenișan, un caracter atât de frumos, un fair play ieșit din comun, și acesta e motivul pt care am venit. Să o susțin. Aici, la Survivor, trebunie să ții capul sus și nasul jos. Nasul jos pentru că această emisiune îți scoate caracterul așa cum iese uleiul deasupra apei. Cei de acasă văd exact cum ești. Aș vrea să le transmit celor de acasă să aibă curaj să se înscrie, pentru că Survivor te pune față în față cu tine și experiența pe care o câștigi aici de fapt că descoperi cine ești cu adevărat”.

Dan Ursa este al doilea finalist!

Domnul Dan a făcut anunțul! Dan Ursa intră la votul final al publicului!

„Știu că mai era un pas. Ce am muncit nu poate să ia nimeni. Mă bucur pentru amândoi! Dan chiar merită. Vă respect din cale afară de tare. Meritați tot ce e mai bun. Amândoi! Vă doresc succes mai departe”, a spus Carmen Grebenișan atunci când a aflat că este eliminată.

Andrei Krișan, interviu după ce s-a calificat cu Dan în finală:

„Viața mi-a pregătit ceva inedit și spectaculos: venirea mea la Survivor. Pentru mine a fost extrem de dificil, dar totodată am învățat cum să trec peste dificultatea asta. În momentul în care ajung pe traseu, nu mai țin cont de nimic, ci doar că trebuie să îmi adjudec punctul. Cred în mine suficient încât să simt gustul succesului și al premiului cel mare. Am ajuns în punctul în care nedormit, nemâncat, am ajuns în finală. Vreau să iau premiul cel mare, asta îmi doresc!”

Ionuț Iftimoaie a luat cuvântul în consiliul Survivor : ”Ce emoții, Dumnezeule! Carmen, felicitări! Ai ajuns la o performanță uluitoare. Ne-ai reprezentat cu mândrie. Băieți, sunteți niște eroi! Eu i-am cunoscut, i-am văzut cum au crescut pe traseu, sunt niște băieți extraordinari. Este o finală pe cinste. Stau și fac o analiză despre modul în care un om a reușit să se trsansforme, să facă față la condițiile vitrege.