Cum a reacționat Carmen Grebenișan în momentul în care și-a revăzut soțul la aeroport, după întoarcerea de la Survivor

×



În Finală, Carmen Grebenișan, Andrei Krișan și Dan Ursa au fost cei trei supraviețuitori care s-au întrecut în probe dificile pe traseu pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro. Deși au dat tot ce au avut mai bun, în prima etapă a voturilor din partea publicului, Fosta Faimoasă a fost eliminată din concurs.

Deși nu a câștigat competiția, Carmen Grebenișan s-a întors în România cu zâmbetul pe buze! Vedeta a fost așteptată la aeroport de soțul ei, Alex Militaru, de buna sa prietenă - Alina Ceușan, dar și de alți membri ai familiei. Într-un interviu oferit „la cald”, creatoarea de conținut ne-a oferit primele declarații de după revederea cu cei dragi:

„Nu am un cuvânt, nu există un termen care să exprime ce simt eu acum. Sunt foarte copleșită și nu conștientizez că sunt aici. Am impresia că o să se termine și că o să ne zică să mergem în baracă, apoi la traseu.. Cel mai tare îmi doresc să ajung acasă și să îmi miros casa. Atunci când am ajuns în camera de hotel, după ce am ieșit din concurs, mi-am mirosit hainele”, a spus Carmen.

VEZI REACȚIA LUI CARMEN GREBENIȘAN ȘI INTERVIUL COMPLET ÎN VIDEOCLIPUL DE MAI SUS