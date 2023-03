Daniel Pavel dezvăluie semnificația tatuajelor sale: „Este un cuvânt din limba veche”

Survivor România este show-ul unde concurenții trebuie să facă față atât condițiilor dure, zilelor întregi în care mâncarea și confortul pur și simplu nu există, cât și jocului psihologic! Despre asta este vorba în tabere, dar și pe traseu, despre a te cunoaște, a lupta cu limitele pe care credeai că le ai și a demonstra că poți merge mai departe, orice ar fi!

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor, a făcut retrospectiva celor trei zile de competiție, în care cele două tabere au dat tot ce au avut mai bun pentru a câștiga puncte. Din păcate pentru Crina Adrudan, experiența sa în Republica Dominicană s-a încheiat aseară, când domnul Dan i-a rostit numele.

Printre altele, Daniel Pavel a vorbit și despre tatuajele pe care le are, unul dintre ele având o specificație foarte interesantă.

„Pe antebrațul mâinii stângi. După fiecare sezon Survivor am mai adăugat tatuaje pe lângă cele pe care le am. Unele pot fi văzute, iar altele sunt sub spectrul vizibil. Acesta reprezintă o metaforă a unui cal. Am descoperit călăria și sunt chiar un avid de călărie acasă, la noi. Am și cuvântul „nărav”. Am și un lup. Lupul își schimbă părul și câteodată și năravul, dar în același timp „nărav” este un vechi cuvânt din limba bătrână, din vechea tradiție a traco-geto-dacilor și care înseamnă curaj și temperament.

L-au preluat slavii și noi în găsim chiar în DEX-ul nostru. Asta îmi doresc să am! Nărav întotdeauna, energie și emoție!”, a mărturisit Daniel Pavel.

