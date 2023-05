De ce nu a folosit Andreea Moromete simbolul imunității și a preferat să plece de la Survivor 2023

×



Jocul de Comunicare a fost aseară la rând, iar Alexandra Ciomag a demonstrat din prima clipă că-și dorește să obțină întâia ei victorie de la momentul în care au început Individualele. Motivată și puternică, aceasta i-a eliminat pe toți, rând pe rând, și a încheiat cu cele două vieți cu care începuse. Astfel, ea le-a ales pe Porkolab și Moromete să îi fie aproape în șansa de a avea un apel video cu un prieten.

Emoționați și cu sufletul strâns, cei șapte concurenți au revenit în sala de Consiliu pentru a afla rezultatul votului celor de acasă. Andreea Moromete și Ștefania Stănilă s-au aflat în prim plan, iar decizia telespectatorilor a adus-o, ca de fiecare dată, Daniel Pavel. Competiția s-a încheiat, de această dată, pentru Andreea, fosta Războinică.

„E bine că s-au dus emoțiile. Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care m-au votat. Sunt recunoscătoare că am făcut parte din aventura asta. Ca de plecare, vreau să fac un cadou cuiva. Vreau să-i las unei mămici. Consider că are nevoie de cadoul ăsta. Am la mine simbolul imunității ascunse pe care mi l-am dorit din tot sufletul. Simt că-l merită mămica”, a declarat Andreea Moromete spre surpriza tuturor.

Înainte ca Andreea să-l dea Alexandrei, Daniel Pavel a întrebat-o ce a făcut-o să nu îl folosească la momentul nominalizării. „Scopul meu rămăsese să demasc oamenii, să se vadă așa cum e fiecare. Mi-am dorit mai tare să se vadă cum e fiecare prin ceea ce face”, a explicat ea gestul făcut în urmă cu o seară când a ales să nu folosească simbolul avut.