Detaliul neștiut despre Alin Chirilă, dezvăluit înainte de Marea Unificare de la Survivor 2023: „Doar atunci e fericit cu adevărat”

Triburile de la Survivor România intră într-o nouă etapă a competiției, Marea Unificare. La consiliul de eliminare din 22 martie, Faimoșii și Războinicii au aflat că Zannidache, Alex Delea, Oana Ciocan și Elena Chiriac reintră în show și că urmează o săptămână cu totul specială.

Înainte de acest nou hop, un apropiat al lui Alin Chirilă a dezvăluit un detaliu puțin cunoscut despre Războinic.

„Alin Chirilă, zis și The Tank, este unul din cei mai buni concurenți de la Survivor. Asta se vede din clasament, unde este pe locul 1 de la început și până în prezent. Așadar, da, mă așteptăm să ajungă în această etapă. La cum îl cunosc, Alin are toate șansele să ajungă până în finală, pentru că este și va rămâne cel mai bun dintre toți. Are o voință incredibilă.

Noi știm că el este cel mai bun, știm cât este de ambițios și vrem să rămână la fel de focusat. Să fie ager și vigilent ca atunci când urmează să aibă meci, în cușcă. Alin este un adevărat luptător și așa îl vrem până la capăt, în finala Survivor”, ne-a spus finul Războinicului.

Acesta a adăugat că puțini îl cunosc pe Alin Chirilă cu adevărat și că luptătorul de MMA are o calitate ascunsă.

„Ceea ce nu știu cei de acasă este faptul că Alin nu a concurat niciodată cu adversari. El se luptă cu el însuși, luptă să-și depășească standardele, pe care le ridică tot mai sus cu fiecare victorie. Iar când își atinge limitele și le depășește, doar atunci este fericit cu adevărat. Datorită acestui stil al său de autodepășire continuă, tot ce și-a propus în viață i-a ieșit”, a mai spus acesta.

Survivor România e la PRO TV luni, marți și miercuri (ora 20:30) și cu o zi în avans pe VOYO.

