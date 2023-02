DOC răbufnește după ce Remus Boroiu s-a plâns că Faimoșii cred că "se dă accidentat" prea des

DOC a avut o ieșire nervoasă la Consiliul de Eliminare, după ce Remus Boroiu s-a plâns că cei din echipă consideră că se dă accidentat prea ușor și că mai mult se răsfață.

„Eu nu înțeleg cum iar s-a ajuns la asta? Băi, Remus, am vorbit acum 2 zile să nu mai ai discursuri din astea și c***** din astea! Ești nebun la cap? Tu chiar nu vezi cât rău îți faci? (...) Ești ditamai omul! Te roagă fratele tău: act like it! Poartă-te ca ditamai omul! De asta ești aici! Să joci și să aduci puncte! Ce vrei să mănânci cocos toată ziua?”, a țipat DOC.

