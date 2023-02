Eduard Gogulescu, primele declarații după ce a fost eliminat de la Survivor 2023: „Sunt sigur că în finală vor ajunge doi războinici”

Într-un interviu exclusiv pentru PRO TV, Eduard Gogulescu a vorbit despre impresiile sale privind competiția Survivor.

1. Ce a însemnat pentru tine experiența de la Survivor?

Pentru mine, Survivor, chit că a durat doar două săptămâni, a însemnat un nou capitol în viață. Am devenit mult mai înțelept, mult mai focusat pe drumul pe care vreau să-l urmez. Au fost momente deprimante în viața mea și aveam nevoie de chestia asta. Încă din prima zi, Survivor m-a ajutat foarte mult. Am plecat cu un vis și mi-am împlinit alt vis. Sunt mândru și fericit. Țin capul sus, pentru că n-am de ce să fiu trist. Am reușit să ajung aici. Plec acasă cu un zâmbet.

2. Cu tristețe sau fără, care sunt regretele din interiorul tău?

Regrete nu cred că există, cred că există doar lecții de viață. Cred că doar au fost momente mai greu de justificat și de înțeles, dar sunt niște momente de care aveam nevoie.

3. Dacă nu te-ai fi accidentat, până unde crezi că ai fi ajuns în competiție?

Eu nu mă gândeam la trofeu. Eu m-am gândit să-mi arăt că pot. Nu știu unde s-ar fi oprit puterile mele dar, dacă după două săptămâni, în care eu nici măcar nu am intrat pe traseu, simt că nu mă oprește nimic, niciun zid, absolut nimic. Cred că aș fi putut ajunge până în finală 100%. Indiferent de ce probleme sociale și fizice apăreau, nu cred că se putea întâmpla ceva mai de rău decât ce am pățit acum. Sunt sigur că aș fi putut ajunge până în finală.





4. Ai vreun favorit, fie din echipa Războinicilor, fie din echipa Faimoșilor

Am mai mulți favoriți și...nu pentru că ar fi echipa mea, dar sunt mult mai buni. Sunt câțiva de aici care sunt atât de conștienți pentru ce au venit și au garda pregătită atât de des și bine, încât sunt sigur că nimic nu-i va lovi pe neașteptate. Lucrul acesta m-a impresionat și prima senzația a fost că dacă mă recuperam, aș fi avut mult de muncă să-i bat. Sunt oameni foarte puternici. Sunt de părere că bătălia se dă doar în tribul meu, pentru că aici sunt niște caractere foarte puternice. Sunt sigur că finala va fi dintre doi războinici.

Urmărește în materialul video de mai jos ce a spus Eduard despre familia lui și care va fi primul lucru pe care îl va face după sosirea la aeroport.

Cine este Eduard Gogulescu, concurentul care a făcut parte din echipa Războinicilor la Survivor România 2023

Războinicul în vârstă de 23 de ani este de profesie DJ și întreține atmosfera în diferite cluburi din Capitală și din țară. Muzica nu este unica lui pasiune, Eduard Gogulescu fiind în mod evident un mare fan al sportului. Se duce des la sala și are o condiție fizică extrem de bună, deci nu putem spune că jocul fizic îl va pune în dificultate.

Sursă foto: arhiva PRO TV, Instagram/ Eduard Gogulescu