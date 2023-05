Finala Survivor România 2023, 24 mai: A început ultimul joc al sezonului!

×



Primul concurent care intră pe traseu este Andrei Krișan. Acesta are parte de susținerea foștilor concurenți, atât de la Faimoși cât și de la Războinici.

Carmen Grebenișan este susținută de foștii Faimoși în timp ce evoluează pe traseu, în etapa calificărilor. La final, primește un sfat valoros de la Jorge și Bianca Patrichi.

Dan Ursa este ultimul concurent care intră pe traseu, în ultimul joc al sezonului. Acesta este susținut de foștii Războinici, care se bucură vizibil când acesta termină cursa. Robert Moscalu se miră cât de tare a slăbit Dan Ursa.

”Dacă mai slăbea cinc kilograme, nu-l mai vedeam”.

După ce luptă cot la cot cu Dan Ursa, Carmen Grebenișan îi ține piept lui Andrei Krișan. La final, este o explozie de bucurie în tabăra foștilor concurenți de la Survivor România 2023.





Carmen Grebenișan intră pe traseu, în duelul cu Andrei Krișan, cu trei vieți, în timp ce adversarul său are doar două.

Pe margine se află foștii concurenți, care vin cu multe încurajări pentru finaliști. Ada o susține pe Carmen, iar pe Andrei Krișan Lucianna.

Andrei Krișan câștigă confruntarea.

Confruntarea dintre Dan Ursa și Carmen Grebenișan a avut un mare impact asupra foștilor Faimoși, care au sărit imediat să o susțină pe Carmen. În timp ce toți ceilalți o încurajau, DOC, artistul care a făcut parte din echipa cu bandane roșii, s-a dus la Dan Ursa.

„Stai liniștit că și eu tot cu tine țin. Asta e viața”, i-a spus DOC lui Dan Ursa.

Emoțiiile transmise de foștii concurenți ar putea duce cu gândul că și-au păstrat culorile primite de la început, astfel că mulți își susțin doar foștii colegi.

Jorge, de altfel, pare că are cea mai mare încredere în Andrei Krișan, fostul Războinic pe care l-a și sfătuit înainte de a intra pe traseu cu Dan Ursa.

„Am văzut cine ești. Când am venit și am dat mâna cu tine. Te simt. Tu ești campion. Ești concentrat și focusat”, i-a spus Jorge lui andrei Krișan.

Carmen Grebenișan și Dan Ursa se confruntă în cea de-a doua etapă a Jocului din Finala Survivor România 2023. Fosta Faimoasă a reușit să îi smulgă lui Dan Ursa o viață!





Carmen și Dan au intrat în cel de-al patrulea duel al ultimului joc de la Survivor România 2023! Deși amândoi își doresc să treacă mai departe, doar unul dintre ei va reuși să câștige. În primă fază, Carmen a fost cea care a uimit cu viteza sa, însă în acest moment Dan are un avantaj.

După o luptă dificilă, Dan a reușit să câștige duelul și are 3 vieți în acest moment.

După joc, foștii concurenți au venit cu încurajări pentru cei doi.





În acest moment, Dan Ursa are un avantaj deoarece mai are 2 vieți, în timp ce fosta Faimoasă mai are doar una! Acest duel ar putea fi unul eliminator, în cazul în care fostul Războinic va reuși să câștige din nou în fața lui Carmen.



Fostul Războinic a reușit să câștige duelul, iar Dan Ursa dă lupta finală cu Andrei Krișan în etapa a treia. Carmen intră direct în sesiunea de vot!

Ultima etapă a jocului este aici! După ce Carmen a fost trimisă direct în prima sesiune de vot din partea publicului, Dan Ursa și Andrei Krișan se duelează acum pe teren cu speranța de a se califica direct în ultima etapă eliminatorie!

Domnul Dan a explicat cum va funcționa această etapă înainte ca cei doi să intre pe traseu, fiecare cu câte 4 vieți în acest moment.

La finalul probei, Dan Ursa rămâne cu 3 vieți, în timp ce Krișan are 4!

Dan Ursa mai are o singură viață, iar aceasta este șansa lui Andrei Krișan de a-și elimina adversarul și de a intra în cea de-a doua sesiune de voturi.

După un duel dificil, Andrei Krișan reușește să ajungă direct în ultima sesiune de voturi din partea publicului! Imediat după ce a câștigat, foștii concurenți au venit și l-au felicitat pentru reușită.

Pe de cealaltă parte, Dan Ursa este extrem de epuizat și se îndreaptă spre bancă alături de Robert Moscalu și Ionuț Iftimoaie.

Andrei Krișan și Dan Ursa se îmbrățișează și se felicită după ultimul joc de eliminare. Este vizibil faptul că Dan nu se simte foarte bine, este extrem de obosit și cu greu își găsește cuvintele. Totuși, este mândru de el și se menține pe poziții!



„Nu renunț, mă! Să nu renunțați niciodată în viață. Vă rog frumos, vă implor!”

Robert Moscalu izbucnește în lacrimi după ce Dan Ursa este clasat în prima etapă eliminatorie.

Primele declarații ale concurenților, după ultimul joc de la Survivor România

Carmen: „Chiar a fost o bătălie, o luptă maxim de strânsă. Am avut foarte multă încredere în mine! La un moment dat venise pe traseu Jorge și am știut că pot. Am făcut cât am putut, dar clar a câștigat detașat. Am absorbit tot ce am simțit aici”