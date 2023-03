Jocul pentru licitație la Survivor, 14 martie. Domnul Dan a făcut anuțul: Pentru prima dată în istoria concursului..

Dan Ursa se “răzbună” pe Kamara pentru gestul de la Jocul pentru licitație. Ce produs i-a luat de sub nas

Contină licitația la Survivor România! Daniel Pavel ridică capacul, iar Kamara licitează toți bani pentru porția de nachos.

În timp ce se întrepta pentru a ridica bolul, convins că nu mai licitează nimeni, Dan Ursa intervine și oferă 50 de pesos în plus.

„Ăla e singurul lucru pe care puteam să-l mânănc”, spune mâhnit Kamara.

„Pentru mănuși, mă!” i-a replicat Dan Ursa.

Continuă licitația pentru produse la Survivor România! Cu ce bunătați s-au răsfățat concurenții din cele două triburi

Războinicii și Faimoșii licitează de minute bune și toți speră ca sub cutie să găsească ceva de mâncare. Domnul Dan le arată o porție delicioasă de tacos, la care toți râvnesc.

Alin Kirilă a oferit 1000 de pesos.

“În acest moment este cea mai mare ofertă pentru un produs pe măsură”, spune Daniel Pavel.

Porția de tacos merge către Alin Chirilă, spre dezamăgirea celor din echipa Faimoșilor.

Începe licitația pentru produse la Survivor România, după ce concurenții și-au primit banii

Concurenții și-au primit banii și acum urmează partea cea mai frumoasă. Cu banii câștigați, ei vor licita produse de igienă sau alimentare.

Bianca Patrichi a spart gheața și s-a ales cu un hamburger după ce a plătit 500 de pesos.

Avem ștafetă la Jocul pentru licitație! Cine câștigă proba din ediția Survivor din 14 martie

Bucurie mare în tabără Războinicilor care reușesc să câștige Jocul pentru licitație. Fiecare Războinic a primit câte 1.000 de pesos, în timp ce Faimoșii au fiecare câte 500 de pesos.

Dan Ursa, deranjat de gestul lui Kamara. Ce i-a reproșat Războinicul în timpul Jocului pentru licitație

În jocul marinăresc întră DOC și Dan Ursa, iar Războinicul este cel care aduce punct echipei sale. Scorul devine 2-1.

Bianca Patrichi aduce punct în duelul cu Lucianna de la Războinici.

Ionuț și Andrei intră în jocul la scorul de 2-2, iar cel care aduce punctul este Faimosul.

Ștefania se impune în fața Andreei, iar scorul devine 4-2.

Cele două perechi care își măsoară acum forțele sunt formate din Kamara și Ada și Dan Ursa și Alexandra Porkolab. Cei din urmă se impun și obțin punctul. Dan Ursa este deranjat de un gest făcut de Kamara.

“S-a supărat! Mi-a aruncat așa mănușile. Înainte de joc a făcut asta. Mi le-a aruncat așa, pe jos”, le-a pus Dan Ursa coechiperilor săi.

A început Jocul pentru licitație la Survivor România 2023! Cine aduce primul punct

A început Jocul pentru licitație la Survivor România 2023. Prima echipă care ajunge la 5 câștigă jocul.

Primii care se duelează sunt Mihai și Robert, iar punctul merge la echipa Faimoșilor.

Urmează Alexandra Ciomag și Ada Dumitru. Alexandra dă dovadă de mai multă forță și reușește să obțină punctul.

Concurenții sunt curioși să afle ce se ascunde sub cupolă.

„Pentru prima dată în istoria Survivor România sub această cupolă se află o cutie. De câte ori am zis că ne dorim să vedem o comoară sub această cupolă. Dragii mei, în acestă cutie se află bani adevărați, monedă forte din Dominicană”, a spus prezentatorul.

Daniel Pavel le-a transmis că învingătorii vor primi câte 1.000 de pesos fiecare, iar învinșii câte 500, bani cu care vor putea licita pentru diverse produse în partea a doua a jocului.

