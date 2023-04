Kamara, primul interviu după eliminarea de la Survivor 2023: „Mi-ar plăcea să câștige Ștefania, Carmen sau Bianca”

×



Cu aproape trei luni în urmă, Kamara a sosit în Republica Dominicană împreună cu Alexandra Ciomag. Cântărețul s-a alăturat tribului Faimoșilor, iar modelul a intrat în echipa Războinicilor.

„Sunt Kamara! Mă cunoașteți din trupa Alb Negru. Am venit la Survivor pentru băiatul meu, Leon, în primă instanță. Pentru mine mai puțin”, s-a prezentat el când a ajuns pe insulă.

Iată că, după un parcurs de 13 săptămâni petrecute în jungla Dominicană, inițial alături de Faimoși, apoi în tribul unificat - Taino, Kamara a fost eliminat din competiție, conform voturilor telespectatorilor. Într-un interviu exclusiv, Kamara vorbește despre ce a învățat din această experiență, despre oamenii pe care i-a cunoscut, dar și pe cine vede în finală.



Cu ce sentimente pleci de la Survivor? Ești mulțumit de parcursul tău în competiție?

„Îmi doream să merg mult mai departe de atât. Cu toate acestea, sunt mulțumit de parcursul meu. Ca bărbat - sunt mulțumit, ca tată- nu sunt mulțumit, pentru că aveam alte idei în acest sens, alt plan - pentru a ajunge până la capăt pentru Leon. I-am zis lui Dan că este 50/50. Oricare putea să plece. O parte din minea simțea că pot rămâne, însă nu am exclus în totalitate varianta de a pleca. (...) Sper că nu l-am dezamăgit pe băiatul meu. Chiar dacă nu am ajuns până în finală, unde mi-am dorit, sper că l-am făcut mândru, că i-am oferit momente frumoase, pe care le-a văzut de la distanță, știu cât de mult se uită la tot ce fac. În ce mă privește pe mine, Kamara, eu n-am orgolii foarte mari și nu am chestia asta, de a demonstra ceva cuiva. Tot ce fac, o fac pentru că așa simt”.

Ce-ai învățat din experiența de la Survivor?

„Aici, la Survivor, am învățat să mă gândesc și la mine, uitasem lucrul ăsta. Eram doar tatăl lui Leon în ultima vreme. M-am redescoperit pe mine. Asta mă ajută să fiu și mai bun ca tată. Dacă eu îmi pierd puterea mea interioară sau conexiunea cu propria mea ființă și mă conectez doar la fiul meu și la lupta pe care o am, nu cred că voi fi 100% puternic și disponibil să fac tot ce pot. Acum, cu tot ce-am învățat aici, cu toată puterea pe care mi-am cules-o din Survivor, sunt convins că voi fi un tată și mai bun”.

Odată cu plecarea ta, ce pleacă de pe insulă?

„Odată cu plecarea mea de pe insulă, pleacă și toiagul, mai mult ca sigur. În urma mea, știu că voi lăsa un gol în inimile multora. Am văzut asta în ochii lor. Plec cu acea modalitate de a povesti lucrurile, mai elaborată, cum îmi place mie, cu poveștile mele, cu glumele mele, cu felul meu de a privi cu maturitate fiecare aspect”.



Cine ți-ai dori să câștige Survivor 2023?

„Când eram în tribul Faimoșilo, i-am spus Ștefaniei: Dacă plec, îmi doresc ca tu să câștigi Survivor, pentru că povestea ta m-a sensibilizat, știu câtă durere ai avut în suflet. Odată cu evoluția show-ului, am descoperit și mai bine puterea altor două fete, și anume: Carmen și Bia. Oricare dintre cele trei câștigă Survivor, voi fi fericit și le doresc multă baftă. Ele sunt pe podium, la egalitate să câștige. Nu m-aș supăra chiar dacă ar câștiga Alin sau Krișan, dar mai fericit aș fi pentru fetele mele, pentru faimoasele mele. Probabil, cele mai bune faimoase din aventura Survivor din toate timpurile”.

Vezi interviul complet în materialul video de mai jos.

