Lucianna Vagneti a părăsit competiția, chiar înainte ca Daniel Pavel să facă anunțul: "Săptămâna viitoare e..."

Ieri, emisia a început cu un Joc de Comunicare câștigat de Faimoși. După o perioadă atât de lungă fără niciun semn de acasă, aceștia au simțit trăiri greu de exprimat, dar transmise prin lacrimi, zâmbete sincere și amintiri pe care le vor păstra pe mai departe cu ei și pe care le vor folosi ca un combustibil în nopțile încărcate de tristețe.

Ceea ce a urmat a fost revenirea în sala de Consiliu în ceea ce a fost, fără doar și poate, momentul cel mai plin de vești de la început și până acum. Primul pas a fost ca Daniel Pavel să anunțe cine va pleca acasă. De această dată, publicul a decis că e vremea ca Lucianna Vagneti să revină în țară. ”Sunt foarte bucuroasă pentru că am trăit momentul până aici. Am văzut că Survivor nu este numai despre joc, ci și strategie și cum să te porți cu niște persoane. Mi-am dat seama că nu sunt atât de tare cum trebuie să fie o persoană pentru Survivor. Am ajuns aici singură, dar plec cu niște persoane care au intrat în sufletul meu”, a declarat aceasta înainte ca flacăra ei în competiție să fie stinsă.

După o despărțire încărcată de emoție, au urmat câteva minute pline de veselie atunci când au primit cea mai frumoasă veste... ”Săptămâna viitoare este săptămâna Unificării”, le-a spus Domnul Dan! Ce îi așteaptă? Cum se vor schimba lucrurile? La ce va contul votul din această seară? Aflăm în următoarele ediții.

Tot atunci, însă, vom vedea și cum îi vor ajuta Zanidache, Alex Delea, Elena Chiriac și Oana Ciocan, cei patru foști concurenți care au revenit în emisiune! ”Ei vă asistă la acest moment bornă al evoluției voastre, o fac mentorându-vă, dar mai ales luptând și arătând din ce e făcut un Supraviețuitor”, le-a spus Daniel Pavel tuturor celor care au ajuns până în acest punct. Începând de luni, vom putea urmări implicarea lor, pas cu pas!

