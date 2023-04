Survivor 2023, 10 aprilie. Cu cine intră Andreea Moromete în conflict

Fostul concurent din echipa Faimoșilor și-a îmbrățișat toți colegii la plecare și a avut mesaje de încurajare pentru ei. După ce el a dispărut din concurs, unii continuă să regrete prezența lui.

Kamara chiar spune că: “Plecarea lui Remus mă doare foarte tare..."

Cu toate astea, Kamara are probleme cu cineva rămas în competiție:

“Andreea Moromete zici că e păpușa Chucky. (…) Moromete și-a schimbat părerea despre Ionuț la fel cum își schimbă mimica feței. Zici că e păpusa Chucky, nu altceva..."

în conflict și cu Ștefania Stănilă

Andreea Moromete e

"Nu e logic! Nu suport oamenii proști! De asta am evitat orice contact."

Și chiar îi spune în față Ștefaniei:

"Asta văd eu, frate, că nu te duce capul! De ce aș încerca să fiu mai diplomată?!"

Kamara se ceartă și mai tare cu Andreea Moromete: "Ai niște apucături care denotă că tu nu ești zdravănă la cap, jur."





Supărată, Andreea Moromete răspunde: "Dați în mine că spun adevărul...Adevărul meu."









Mai mult de atât, Andreea se ceartă și cu Alin Chirilă, pe care îl acuză de falsitate:

"Câți oameni vrei să mai pupi...Cât de fals ești!”





Andreea Moromete se ceartă cu tot mai mulți:

"Stau aici cu niște oameni pe care nu vreau să îi mai văd. (...) Kamara, Ștefania, Alin... Stau aici printre hienele astea, când știu ce oameni am eu acasă.(...) Sunt conștientă că momentele astea în care am parte de niște oameni mizerabili or să mă facă mai puternică."

La rândul ei, Ștefania Stănilă e bulversată:



"Sunt șocată de situația cu Andreea. (...) Aveam o părere așa faină despre ea și așa tare îmi doream să o cunosc."

FOTO: CAPTURĂ SURVIVOR