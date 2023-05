Survivor 2023, 10 mai. Trei concurente se bucură de recompensa Jocului pentru Comunicare

×



Andreea Moromete a izbucnit în lacrimi în timpul apelului video:

„Știu ce oameni am acasă. Am niște oameni atât de mișto, cum este fata asta cu care am vorbit”, a spus Andreea Moromete după ce a discutat cu prietena ei.

Și Alexandra Ciomag s-a bucurat să audă vocea bunei sale prietene.

„Aveam mare nevoie de cuvintele pe care le-am auzit pentru că vocea unei persoane de acasă te face să explodezi de fericire, de bucurie”, a spus prietena Alexandrei Ciomag.

Prima care a discutat cu prietena sa a fost Alexandra Porkolab, care a și dezvăluit că momentul conectării cu amica ei a fost pur și simplu un pansament pentru suflet.

„Să văd fața unui om drag mie și iubit a fost pansament pentru sufletul meu. Sunt momente în care trebuie să fac un pas înapoi și să văd situația din exterior, lucru pe care eu l-am făcut”, a spus Alexandra Porkolab.

