Survivor 2023, 16 mai. Ce a declarat Andrei Krișan după ce a pierdut jocul cu Dan Ursa

Până acum, la competițiile individuale, Andrei Krișan s-a bucurat de două ori să poarte colanul de imunitate, iar Dan Ursa o singură dată. Iată că, după jocul de astăzi, cei doi foști războinici sunt la egalitate la acest capitol.

„Sincer să fiu, m-am simțit foarte încrezător pe traseu, dar acolo, în ultima parte, când am băgat săculeții, am avut un moment de ezitare și momentul ăla de ezitare m-a costat. Vreau să-l felicit pe Dan, am simțit că și el își dorește tare mult. Bravo, Dane!”, și-a încheiat discursul Andrei Krișan, aplaudându-și adversarul.

În materialul video de mai jos poți urmări și discursul lui Dan Ursa.