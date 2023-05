Survivor 2023, 22 mai. Carmen Grebenișan, profund mișcată de cadoul primit de la Ștefania Stănilă

„A plecat o parte din mine. S-a rupt un pic din mine. Mi-a lăsat suvenirul ăsta, care este un lănțișor împletit de ea și mi l-a lăsat mie în ghiozdan. M-a atins faptul că mi l-a lăsat mie după ce a plecat. Nici nu m-a anunțat”, va admite Carmen, cea mai bună prietenă din show a Ștefaniei. De altfel, creatoarea de conținut este în acest moment singura reprezentată a tribului Faimoșilor în această etapă. Pe de altă parte, Andrei Krișan care s-a aflat la nominalizare cu Ștefi, le va transmite celor de acasă o parte din bucuria lui: ”Sunt atât de recunoscător”.

Vezi momentul integral în materialul video de mai jos.

Dan Ursa și-a deschis sufletul în fața colegilor și a spus ce emoții are înainte de ultimele jocuri.

„Nu știu cum a fost pentru voi, dar pentru mine au fost 5 luni foarte grele.Eu am făcut o statistică și am zis: la ultimele mele joburi am stat minimum 5 ani. Că eu sunt din ăla, dacă încep un lucru, îl duc până la capăt. De cursă lungă. Și am zis, dacă am venit aici, eu nu plec așa în două-trei luni. Trebuie să stau, să fac ce am de făcut. Băăi, nu știu dacă aș mai sta. Două luni n-aș mai rezista”, a mărturisit Dan Ursa în timp ce discuta cu Alexandra Porkolab și cu Carmen Grebenișan.

„Lupt cu niște oameni foarte puternici. Următorul după mine e cu 10 ani mai tânăr.Sunt sportivi sau foști sportivi. De asta nu mă simt inferior absolut deloc. Mă simt, cel puțin, la fel de puternic ca și ei", a spus Dan Ursa în fața camerei.

