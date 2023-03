Survivor 2023, 7 martie. Carmen Grebenișan, discurs emoționant în Consiliul de Nominalizare

Faimoasa și-a deschis sufletul și a mărturisit că cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în tot parcursul său la Survivor a fost să aibă încredere în oameni, așa cum a fost învățată de acasă.

Deși puternică din fire, Carmen Grebenișan nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi.

„Am învățat foarte multe lucruri la Survivor. În primul rând că nu poți să ai încredere în oameni și că nu toți sunt oameni, din păcate. Probabil cea mai mare greșeală este să te destăinui cuiva și a doua zi să se schimbe totul.

Eu sunt genul de persoană naivă, chiar am încredere în oameni. Pentru că în jurul meu, acasă, am doar oameni, nu am personaje. I-am îndepărtat în mod natural, dar aici nu a ales cu cine să vin și am crezut că este ca acasă. Nu este ca acasă!”, a mărturisit Carmen Grebenișan, cu lacrimi în ochi.

