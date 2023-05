Survivor 2023: Cine a câștigat colanul de imunitate în ediția din 22 mai

×



Înainte de consiliul de eliminare, concurenții discută în tabăra lor de pe insulă. Dan Ursa menționează că s-a simțit foarte bine la jocul de astăzi, chiar dacă a pierdut la final în fața lui Andrei Krișan.

„Băăii, la jocul de astăzi, trebuie să vă mărturisesc, atâta m-am bucurat. Am avut emoții, că are grijă domnul Dan, când îți dă startul ăla cu 3,2,1...Eu am ajuns mai departe de cât am visat vreodată ”, le-a spus Dan Ursa colegilor, când au ajuns în camp.

„Urmează un consiliu total diferit. Un consiliu unde nu mai avem presiunea nominalizărilor, presiunea voturilor. Plecăm împăcați că intrăm la votul publicului toți. Îmi ia din emoții faptul că publicul știe cel mai bine”, a mai adăugat Dan Ursa în fața camerei.

