Survivor 2023: Semifinala: Ultimele reacții ale concurenților înainte de eliminare: „Nu mă așteptam”

Semifinala din această seară vine cu multe surprize atât pentru cocnurenți, cât și pentru telespectatori. Un membru din tribul Taino le va mulțumi, pentru ultima dată, susținătorilor și va pleca acasă, iar prezentatorul Daniel Pavel va face noi anunțuri pentru ultimii rămași în cel mai puternic reality show din lume – Survivor.

Înainte de Consiliu, cei trei foști Răboinici și fosta concurentă de la Faimoși au făcut o serie de mărturisiri în ceea ce privește experiența pe traseu, dar și în junglă, acolo unde și-au construit baraca, cea pe care au și considera-o „acasă” anul acesta.

„Mă aflu pe unul dintre cele trei scaune. Sunt foarte fericit pentru asta, dar asta nu înseamnă că sunt emoționat. Sunt emoționat și pentru ceilalți trei. Emoțiile sunt de fericire, de bucurie. Îmi aduc aminte primii pași făcuți pe insulă și nu mă așteptam să ajung până aici”, a spus, printre altele, Dan Ursa.

Carmen Grebenișan recunoaște că a avut o experiență unică în competiția din Republica Dominicană, dar și că merită din plin să rămână până la final.

„Simt că merit să trec în etapa următoare. Mi-am dat seama că m-am bătut cot la cot cu băieții și îmi era teamă, dar am reușit. Cu emoție am intrat pe traseu, de fiecare dată când ați numărat dumneavoastră. Am avut un confort psihic ridicat pentru că am întâlnit niște fete acolo”, a spus Carmen Grebenișan.

Andrei Krișan a dezvăluit, în semifinală, că își dorește să rămână alături de susținătorii săi până la marele final.

„Problema mea cea mai mare și ce m-a speriat cel mai tare în această saga numită Survivor este că aveam tendința să mă sabotez. După meciul ăsta, am acceptat înfrângerea cu greu, dar am încredere în mine, cu sau fără colanul de imunitate.

În momentul de față, mai există un capitol pe care vreau să-l scriu împreună cu cei de casă. Se numește finala. Tare mi-ar plăcea să scriem împreună acest capitol”, a spus și Andrei Krișan.

„Îmi bubuie inima de emoție... O să încep prin a spune că mă simt norocoasă că am făcut parte din această competiție, că am norocul ca la 20 de ani să am curajul de a veni de aici, să-mi spun punctul de vedere, să nu mă las influențată de absolat nimeni. Am rămas între ultimii patru.

Am luptat cot la cot cu băieții și la propriu și la figurat...Pe teren, mi s-a părut că am fost peste așteptările mele și sunt mândră de mine și le mulțumesc celor de acasă că m-au susținut”, a spus Alexandra Ciomag înainte de anunțul lui Daniel Pavel.