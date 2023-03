Survivor, 8 martie 2023: Primele declarații ale concurenților aflați în pericol de eliminare

Carmen: „DOC zice că e joacă aici, dar nu e joacă. Caracterul nu trebuie pierdut de dragul jocului. M-am simțit trădată, eu sunt un om deschis. N-am niciun regret, am făcut tot ce am știut mai bine. Am fost vocală, a fost un mediu sănătos să ne spunem părerile.”

DOC: „Nu mai vreau, e bine așa cum spune Carmen! Nu vreau să potențez! Nu pozez în nicio victimă. Mă lăsați și pe mine să vorbesc?”

VEZI MOMENTUL COMPLET ÎN VIDEOCLIPUL DE MAI SUS