Survivor: Dincolo de insulă, episod nou pe VOYO. Cum a fost pentru Andreea Moromete întoarcerea din junglă

Andreea Moromete a avut un parcurs palpitant în competiția Survivor România 2023! Aceasta a fost eliminată din concurs după Marea Unificare, cu toate că deținea simbolul cu care s-ar fi putut salva. Atunci când a aflat că va părăsi definitiv competiția, aceasta i-a oferit amuleta salvatoare Alexandrei Porkolab, care nu a folosit-o la timp.

Acum, emisiunea Survivor: Dincolo de Insulă prezintă cum a fost viața Andreei Moromete după ce a părăsit show-ul de supraviețuire. Aceasta a ajuns la hotel, s-a bucurat nespus că nu se mai află în Junglă, iar după ce s-a spălat pe mâini a hotărât să se delecteze cu o manea. Astfel, cu telecomanda în mână, fosta Războinică a pornit TV-ul pe YouTube și a dat play la „Adi Minune - Așa sunt zilele mele”.

„M-am simțit eliberată, că pot să mă bucur de orice. Am făcut ca toate alea, dar simțeam nevoia efectiv să mă descarc. Am sărit în pat, pe canapea, cântam la telecomandă. Din păcate am acumulat multe sentimente negative în competiția asta și simțeam nevoia de o descărcare”, a spus Andreea după ce a părăsit Survivor 2023.

Andreea Moromete a mai subliniat și faptul că, dacă înainte era puțin băiețoasă, acum s-a întrecut pe sine însăși:

„Ideea e că poți, frate, să duci orice ca și condiții în viața asta, și să nu mănânci, și să stai cu haine împuțite, chiar cred că rezistă corpul uman la orice. Oricum nici înainte nu eram eu foarte feminină, dar acum parcă m-am băiețit și mai tare”, a mai spus fosta concurentă.

Vezi cum a fost așteptată pe aeroport Andreea Moromete, pe VOYO, în episodul 7 din Survivor: dincolo de insulă.