Survivor România, 12 aprilie 2023: A început Consiliul de eliminare!

A început Consiliul de eliminare

Domnul Dan a fost curios să afle care sunt cele mai noi strategii făcute de concurenți, după Marea Unificare.

„Dacă în consiliul precedent am ales să întăresc strategia războinicilor, refuzând propunerea din ultimul moment, de a intra într-un vot strategic cu Krișan, afirmația mea a fost foarte clară: „Carmen, este prea târziu! Votul meu este hotărât deja”. De ce am spus asta? Pentru că am promis votul meu și fiind om de cuvânt, a trebuit să mi-l țin. Apoi, când a urmat celălalt consiliu, am votat persoana pe care am vrut și inițial: Kamara. Am fost chemat la o discuție de foștii Faimoși pentru a pune la cale o anumită strategie. A fost o strategie sterilă, capcană, cum o numesc eu.”, și-a început Ionuț Iftimoaie discursul.

După ce și-a încheiat discursul, colegii săi au izbucnit în râsete ironice.

„Te-am văzut, Bianca! Am văzut că ai râs ironic, cum faci de obicei. Chiar îți convine că lucrurile s-au întâmplat așa pentru că planul B al lor era să fii tu nominalizată”, a spus Ionuț.

„Nu am nicio problemă să fiu nominalizată. Faptul că tu joci la mai multe capete, nu are același sens cu faptul că vrei să ajungi în finală fără să calci pe cadavre. Tu asta faci! Era vorba de bun simț față de tine! Faptul că tu, după ce vorbești cu noi, te duci la Alexandra Porkolab și faci un K pe nisip, demonstrează că ești un trădător. Tu mie îmi scapi la vot în fiecare săptămână!”, a spus Bianca Patrichi.

Kamara a intervenit în discuție:

„Chiar nu aș fi vrut să intru într-un conflict cu cineva, mai ales într-o seară în care ori eu, ori Dan, putem să părăsim competiția. Din păcate, Ionuț face show și monopolizează orice discuție, caută să păcălească lumea”, a început Kamara discuția.

„Ionuț a venit la Alin cu ochii bulbucați și agitat, să îți spună dacă te votează, ca să îți faci un discurs. Ai venit cu ochii bulbucați și înfricoșat! Ești incredibil de manipulator!”, a continuat Kamara.

Carmen Grebenișan este la sentimentul lui Kamara și al Alexandrei Porkolab, în ceea ce îl privește pe Ionuț Iftimoaie

„Ionuț încearcă să manipuleze publicul de acasă”, a spus Carmen

În tot acest timp, Robert a făcut semne și s-a strâmbat atunci când Ionuț Iftimoaie a încercat să își spună punctul de vedere.

Dan Ursa și Kamara, primele declarații înainte de a afla verdictul celor de acasă

