Survivor România, 12 aprilie 2023: Cine este concurentul care părăsește competiția

După ce Dan Ursa și Kamara și-au spus ultimele cuvinte, înainte de a afla votul telespectatorilor, Domnul Dan a făcut marele anunț și a spus cine va părăsi definitiv competiția. Astfel, concurentul care nu va mai face parte din niciun trib este Kamara!

Kamara, primele declarații după ce a aflat că părăsește Survivor România

„Domnule Dan, sunt împărțit în momentul de față pentru că, oarecum, nu am reușit să îmi îndeplinesc misiunea de tată, dar pe cea de bărbat am reușit să o îndeplinesc! Orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu și știe că nu sunt omul care să plece de lângă el fără a fi pentru el. Mi-a spus să fiu puternic, să am grijă să nu mă îmbolnăvesc, iar el a promis că va rămâne un Leon! Te felicit, Dane, că rămâi. Nu sunt supărat pe nimeni, nici măcar pe Ionuț și îi mulțumesc că mi-a dat puterea să nu fiu supărat pe el”, a spus Kamara.

